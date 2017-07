Kurz nach 20 Uhr rückte die Polizei an.

Kurz nach 20 Uhr rückte die Polizei an.

Kurz nach 20 Uhr rückte die Polizei an. Bildrechte: MDR/Telenewsnetwork

Nach einer Massenschlägerei am Hauptbahnhof sucht die Polizei in Dresden Zeugen. Ersten Erkenntnissen zufolge waren am Donnerstagabend gegen 20:10 Uhr elf Männer im Alter zwischen 18 und 36 Jahren aneinandergeraten. Passanten hatten die Polizei informiert, nachdem auch Schüsse gefallen sind.