Seenotretter aus Dresden retten Flüchtlinge vor dem Ertrinken mitten auf dem Mittelmeer. Bildrechte: Markus Weinberg

Seit wenigen Tagen ist das Rettungsschiff "Lifeline" vor der Libyschen Küste auf See und rettet Menschen vor dem Ertrinken. Der Dresdner Verein "Mission Lifeline" hatte für ein altes Forschungsschiff eineinhalb Jahre lang Spenden gesammelt. Doch gleich der erste Einsatz ist beinahe in einer Katastrophe geendet. Nach Augenzeugenberichten haben sich am Dienstag die Ereignisse überschlagen. Mitten in einer von MRCC Rom (Maritime Rescue Coordination Centre) beauftragten Rettung eines kleinen Holzbootes, hielt mit hohem Tempo ein Schnellboot auf die "Lifeline" zu. Als ersichtlich war, dass es sich dabei um ein mit Maschinengewehren und Kalaschnikows bewaffnetes libysche Schiff handelte, sprangen die Flüchtlinge aus dem Holzboot in Panik über die Reling und retteten sich auf die "Lifeline".

Es spielten sich an Bord chaotische Szenen mit den Libyern ab. Markus Weinberg Augenzeuge auf dem Schiff "Lifetime"

"Zwei Libyer kamen an Bord und wollten ihr Boot vertäuen, was der Head of Mission, Philipp Hahn und der erste Offizier verweigerten", berichtete Markus Weinberg, der den Rettungseinsatz begleitet. Daraufhin fiel ein Schuss. In Panik hätten sich die Flüchtlinge an Bord hinter Schränken, unter Bänken, in allen Ecken des Schiffes versteckt. "Die Lifeline-Crew stellte sich demonstrativ dazwischen."

Unbekannte rasen aufs Rettungsschiff zu und versuchen es zu entern. Bildrechte: Markus Weinberg

"Das grenzt an Piraterie", sagte Lifeline Kapitän Friedhold Ulonska zum Vorgehen der unbekannten Libyer. Sie hätten weder Hoheitszeichen getragen, noch sich zu erkennen gegeben. Stattdessen hätten sie lautstark behauptet, die "Lifeline" würde sich in ihren Gewässern aufhalten. 21,6 Seemeilen von der Küste entfernt lagen die Dresdner allerdings in internationalen Gewässern. "Alle Zeichen deuten auf Piraterie hin", bestätigte auch der Mitbegründer der Organisation Lifeline, Axel Steier MDR SACHSEN. Steier zufolge seien beim Überfall auf das Boot 110 Flüchtlinge an Bord gekommen. Die Unbekannten verlangten die Herausgabe von Flüchtlingen aus Bangladesh. "Sie sind für Piraten die perfekten Opfer, weil ihre Familien zu Hause viel Geld für die Auslöse bezahlen", erklärte Axel Steier. Nach einigen Diskussionen hätten die Libyer dann das Schiff verlassen. "Alle blieben körperlich unversehrt."

Im Chaos auch noch ein Panik-Alarm vom Schlauchboot

Während des Überfalls erhielt die Lifeline einen Notruf ihres Beiboots. Das hatte vier Seemeilen weiter entfernt ein überladenes Schlauchboot gesichtet. Darauf waren 160 Kinder, Frauen und Männer aus Schwarzafrika in Panik. Ihr Boot drohte unterzugehen, weil es an einer Stelle leckte. Nur mit Mühe habe das deutsch-spanische Rettungsteam die Menschen in Todesangst beruhigen können, berichtet Weinberg.



Das Team auf dem Mutterschiff eilte dem Schlauchboot zu Hilfe. Allerdings war es nach der Piratenattacke schon überfüllt. Nach mehr als drei Stunden erreichte ein Ölplattformversorger den Ort des Geschehens. Nach Sonnenuntergang waren alle 290 Menschen gerettet. 160 Menschen dicht an dicht auf einem Schlauchboot, das immer mehr Luft verliert. Bildrechte: Markus Weinberg

Die Menschen fliehen aus Libyen, weil ihre Lage in den Flüchtlingslagern unmenschlich ist. Axel Steier Mitbegründer Mission Lifeline e.V.

Ein Kind wurde vom Schlauchboot gerettet. Bildrechte: Markus Weinberg "Aktuell sind wir das einzige Schiff zur Flüchtlingsrettung auf vielen Meilen", sagte Steier. Das Ausmaß der Not und dass die Flüchtlinge allein dem Tod überlassen würden, sei für ihn "katastrophal und beschämend zugleich für ganz Europa. Mit Menschenrechten hat die Lage der Flüchtlinge nichts zu tun." Die Ausbeutung der Flüchtlinge sei zu einem lukrativen Geschäftsmodell gewachsen, kritiserte der Seenot-Retter. Es sei Europas Pflicht, sichere Fluchtwege zu bieten und nicht auch noch Milizen mit auszubilden, die "Menschen verschacherten".

Am Wochenende wird die "Lifeline" in Malta festmachen. Dort soll die Crew wechseln und das Schiff auf Vordermann gebracht werden. Einige Dresdner, darunter auch Axel Steier, werden Anfang der Woche nach Hause fahren.