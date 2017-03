Bert Wendsche hat Glanz in den Augen, wenn er von dieser Vision spricht: Bald könnte eine Seilbahn über die Weinberge von Radebeul gebaut werden. Der Bürgermeister der Stadt sagte MDR SACHSEN: "In der gesamten Region Elbtal stagnieren die Touristenzahlen. Man muss überlegen, neue Akzente zu setzen. Dresden will sich den Ski-Weltcup holen, Meißen baut eine neue Porzellanausstellung auf, und da haben wir gedacht, dass eine Seilbahn in den Weinbergen eine passende Idee wäre."

Recherchiert habe der Bürgermeister für das Projekt unter anderem in Rüdesheim am Rhein. Dort kann man mit einer Kabinenbahn sprichwörtlich über den "Reben schweben", ein Erlebnis, dass ihn selbst elektrisiert habe. Die Bahn locke dort wesentlich mehr Touristen in das Weinbaugebiet als vor dem Bau.

Kritik am Seilbahnprojekt gibt es vor allem von den Betreibern des Weinguts "Hoflößnitz". Geschäftsführer Jörg Hahn fürchtet, dass nach den bisherigen Planungen für die Seilbahn in seinem Grundstück eine Mittelstütze in den Berg gebaut werden müsse. Jörg Hahn sagte MDR SACHSEN: "Jetzt stellen Sie sich vor, Sie schauen hier hoch, sehen wunderschön erhaltene Mauern, von den Winzern in mühseliger Arbeit wiederhergestellt, eine Wein- und Kulturlandschaft, die ihresgleichen sucht, in der Komplexität und Harmonie, und dort drin Masten? In der Größenordnung? Sorry, hab ich null Verständnis dafür." Er werde dies nicht zulassen, so Hahn. Schon im Mai soll nun im Stadtrat über das Projekt diskutiert werden. Bürgermeister Bert Wendsche hofft, dass die Bahn wegen der vielen positiven Effekte für Radebeul rasch gebaut werden kann.