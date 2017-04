Bert Wendsche schmunzelt, wenn er von dieser Vision spricht: Man wolle eine Seilbahn über die Weinberge bei Radebeul bauen. Der Bürgermeister der Stadt sagte am 1. April MDR SACHSEN: "In der gesamten Region Elbtal stagnieren die Touristenzahlen. Man muss überlegen, neue Akzente zu setzen. Dresden will sich den Ski-Weltcup holen, Meißen baut eine neue Porzellanausstellung auf, und da haben wir gedacht, dass eine Seilbahn in den Weinbergen eine passende Idee wäre." Jedoch, diese schöne Vison war frei erfunden.