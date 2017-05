Das Sondereinsatzkommando der sächsischen Polizei ist in der vergangenen Nacht zu einem Einsatz in Dresden ausgerückt. Nach Angaben der Polizei hatte ein 28 Jahre alter Mann in einer Wohnung in der Borsbergstraße im Stadtteil Striesen damit gedroht, auf Menschen zu schießen. Ein Polizeisprecher sagte auf Anfrage von MDR SACHSEN, der mutmaßliche Täter habe sich per Notruf bei der Polizei gemeldet und damit gedroht, mehrere Menschen zu erschießen. Die Beamten verfolgte den Anruf zurück und stürmte die Wohnung, in der sich das geortete Handy befand.