Die Polizei sucht einen 43-jährigen Mann aus Radebeul. Wie die Polizeidirektion Dresden am Samstagabend mitteilte, wird der Mann per Haftbefehl gesucht. Nachdem er am Samstagmorgen gegen 07:15 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Radebeul gesehen wurde, gingen Beamte des Polizeireviers Meißen diesem Hinweis nach. Als sie eintrafen, war er schon verschwunden.

Stunden später entdeckte ein Streifenwagen den Mann in einem 3er BMW in Krögis. Als er die Polizisten entdeckte, flüchtete er in Richtung Nossen. Die Polizei forderte Verstärkung an. Der Gesuchte rammte in Ullendorf in der Gemeinde Klipphausen ein Polizeiauto, welches sich ihm in den Weg gestellt hatte und feuerte mit einer bislang unbekannten Waffe auf die Beamten. Ein Polizist zielte auf den Wagen. Der Mann fuhr noch einige hundert Meter weiter, musste das Auto dann aber stehen lassen und flüchtete in ein Möbelhaus. an der Taubenheimer Straße. Die Aufforderung, stehen zu bleiben, und die Warnschüsse ignorierte der Mann. Er hält sich offenbar noch immer in dem Gebäudekomplex versteckt. Bei der Polizei heißt es aktuell: "Der Aufenthaltsort [...] ist aktuell nicht bekannt."