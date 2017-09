In Sachsen zeigen sich immer mehr Asylbewerber selbst als Terroristen an. Das sagte Sachsens Justizminister Sebastian Gemkow auf Anfrage von MDR SACHSEN. Seit Jahresanfang haben demnach 36 Asylbewerber angegeben, in einer terroristischen Vereinigung gewesen zu sein. Das sei ein deutlicher Anstieg im Vergleich zu den Vorjahren, so Gemkow.