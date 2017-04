"Jeder soll seine Stimme erheben"

Der Intendant der Dresdner Sinfoniker, Markus Rindt. Bildrechte: dpa Dieser Trend sei ein Vierteljahrhundert nach dem Fall der Berliner Mauer und des Eisernen Vorhangs zwischen Ost und West auch in Europa erschreckend. Um ein deutliches Zeichen dagegen zu setzen, wollen die Dresdner Sinfoniker in der nordmexikanischen Küstenstadt Tijuana, die unmittelbar an das US-amerikanische San Diego grenzt, gemeinsam mit Musikern aus beiden Ländern auftreten. "Unser Ziel ist es, ganz viele Menschen entlang dieser 3.200 Kilometer langen Grenze zu inspirieren, sich diesem Projekt anzuschließen und eigene Aktionen zu machen", so Rindt. "Jeder soll seine Stimme erheben gegen diesen schlimmen Plan." Mit ihrer Aktion haben sie aber nicht nur den umstrittenen Grenzwall im Blick. "Es geht uns auch um die Abschottung Europas - um die Mauer in den Köpfen der Menschen", erläutert Rindt.



Neben diversen Bands und Chören soll auch die Bevölkerung im Grenzgebiet mit ganz eigenen, persönlichen Formen des Protestes - Gedichten, Liedern und anderen Performances - in das Vorhaben einbezogen werden, damit dieser 3. Juni zu einem unüberhörbaren Symbol werde.

Tränen im "Freundschaftspark"

Die Fotografin Maria Teresa Fernandes hat zahlreiche Momente wie diese im sogenannten Freundschaftspark festgehalten. Bildrechte: Maria Teresa Fernandes Um das Projekt zu finanzieren und ihr die nötige Aufmerksamkeit zu bescheren, startet am heutigen Donnerstag weltweit eine sogenannte Kickstarter-Kampagne. "Warum sollen nicht auch Interessierte aus Los Angeles und Mexico City zu diesen Aktionen in die Grenzregion reisen?", fragt Markus Rindt und hofft: "Vielleicht wird sogar eine Bewegung daraus."



Der Ausgangsort Tijuana ist nicht zufällig gewählt worden, betont der Intendant. Denn es gebe dort einen sogenannten Freundschaftspark. Inmitten der Grenzbefestigung zwischen Tijuana und San Diego dürften sich die getrennten Familien durch engmaschige Gitterzäune lediglich an den Fingerkuppen berühren. Zweimal pro Jahr demonstriere die USA ihre "Großzügigkeit", empört sich Markus Rindt, und öffne das Tor für genau 180 Sekunden, in denen sich zuvor ausgewählte Personen mal in die Arme nehmen könnten.

Die Dresdner Sinfoniker haben ihr Projekt mit dem Titel "Tear down this wall" überschrieben - und zitieren damit den einstigen US-Präsidenten Ronald Reagan, der am 3. Juni 1987 gegen die Berliner Mauer protestierte. 30 Jahre später bekommt dieser Satz eine neue Bedeutung durch den aktuellen Amtsinhaber Donald Trump und seiner Idee einer gigantischen Mauer zwischen den USA und Mexiko. Am sogenannten Freundschaftspark zwischen San Diego und Tijuana wollen die Sinfoniker spielen. Eigens für dieses Event komponieren sie eigene Stücke. Bildrechte: Getty Images