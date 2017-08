Der Ticketverkauf startet am 13. September 2017 - genau vier Monate vor dem ersten Startschuss zur Premiere des FIS Skilanglaufs. Um 11:15 Uhr wird der Verkauf der Weltcup-Tickets auf der Webseite freigeschaltet. Mitglieder des Sächsischen Skiverbandes haben zudem die Chance, bereits eine Woche zuvor eine limitierte Zahl an Karten zu ordern. Unter Angabe der Mitgliedsnummer können sie sich die Tickets sichern. Nach Angaben der Veranstalter garantieren die Tickets eine perfekte Sicht auf das Stadion-TV sowie Start, Ziel und Wechsel-Zone.

Auf einer 1,4 Kilometer langen Strecke zwischen Carolabrücke, Augustusbrücke und dem Glockenspiel vor dem Hotel Bellevue messen sich die Skilangläufer am Sonnabend in Einzel-Sprints und am Sonntag in Teamsprints. Ein Großteil der Strecke ist nach Angaben der Veranstalter für das Publikum frei zugänglich. "Für die Athletinnen und Athleten ist das die letzte Möglichkeit, sich für die Olympischen Winterspiele 2018 in Pyeongchang zu qualifizieren", sagte Fernsehmoderator René Kindermann, der den Weltcup zusammen mit seinem Kollegen Torsten Püschel organisiert. "Auch die Sportler sind von der ungewöhnlichen Location begeistert."