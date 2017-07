Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert äußert sich im MDR SACHSEN Sommerinterview zur Kulturhauptstadtbewerbung, Pegida und der Fernsehturm-Sanierung. Bildrechte: MDR/Karsten Wolf

MDR SACHSEN: Herr Oberbürgermeister, Ihr zweites Amtsjahr geht so langsam dem Ende entgegen. Auf dieses zweite Jahr bezogen: Welches Thema ragt für Sie heraus?

Dirk Hilbert: Wo wir uns schon sehr stark gefreut haben ist, dass wir gerade in den jüngsten Tagen eine ganze Reihe von Ansiedlungserfolgen oder Erweiterungsvorhaben für Dresden verkünden konnten. Das wird nochmal einen unwahrscheinlichen Schub in der Entwicklungsdynamik für Dresden geben. Da spreche ich Bosch oder Philipp Morris an, ich spreche aber auch Erweiterungsvorhaben wie Novaled an.

Was bereitet Ihnen derzeit die meisten Kopfzerbrechen?

(OB Hilbert legt eine Denkpause ein.) Gute Frage. Worüber ich mir schon Sorgen mache, ist manche Debattenkultur im Stadtrat. Ist das immer ausgerichtet an den Interessen der Bürgerschaft? Und frustrieren wir damit nicht die Menschen und gefährden wir auch, dass unsere Bürger Protest wählen? Das ist so eine Sorge, die mich umtreibt. Aber es gibt natürlich Hoffnung. Gerade die letzte Stadtratssitzung vor der Sommerpause war eigentlich wieder mal ein erfreulicher Tag gewesen, der recht konstruktiv war. Wenn das so weitergeht, wäre ich erfreut. Wenn es aber so weiter geht, wie wir es in den letzten Monaten häufig erlebt haben, wäre das kein gutes Signal für die Demokratie.

Kennen Sie einen Grund, warum es in den letzten Monaten im Stadtrat nicht so gut lief?

Ich sehe, dass es große Konfliktlinien gibt, die in jeder einzelnen Fraktion, im Stadtrat als Ganzes, oder auch in der Kooperation [von Rot-Grün-Rot, Anmerkung der Redaktion], die Zusammenarbeit erschweren. Ich würde mich freuen, wenn das zum konstruktiven Dialog im Interesse der Bürgerschaft geführt werden kann. Jeder kann seine Inhalte, seine Akzentuierungen vortragen. Aber wir müssen uns nicht zehnmal jeweils dasselbe anhören. Da ist mehr Zielorientierung gefragt. Ich kann bestimmt zu 95 Prozent der Fälle sicher vorhersagen, wie das Abstimmungsergebnis am Ende sein wird. Also man überzeugt nicht wirklich jemanden mehr.

Die Protestbewegung Pegida bringt recht konstant Menschen auf die Straße. Sie protestieren gegen den Islam, das politische "Establishment", gegen die "Lügenpresse". Wie soll das weiter gehen?

Was ich feststelle, gerade im vergangenen Jahr: Diejenigen, die konstant bei Pegida auf die Straße gehen, das ist so eine Generation ab 60 Jahren aufwärts. Diese Menschen haben eine volle DDR-Sozialisierung durchlebt. Wo ich mich immer frage, wo kommt die hohe Unzufriedenheit her mit einer eigentlich wunderbaren Entwicklung, die wir in unserer Stadt vollzogen sehen? Das ist für mich manchmal unerklärlich. Anders gefragt: Was ist die Erwartungshaltung? Warum ist man mit dem eigenen Umfeld nicht zufrieden und äußert das in Form einer Demonstrationsbewegung?

In anderen Städten gibt es das Phänomen nicht mehr. Wird Dresden es behalten?

Mein Hauptpunkt ist nicht, ob wir da jeden Montag so und so viele Bürger haben, die demonstrieren. Für mich viel gravierender ist die Frage, warum äußert man sich kritisch? Mir ist nicht geholfen, wenn morgen nicht mehr demonstriert wird und es trotzdem weiterhin in der Gesellschaft köchelt. Wir müssen mehr an die Ursachen ran. Das haben wir gerade im vergangenen Jahr mit weiter gehenden Formaten versucht. Und ich glaube, eines kann man auch unserer Stadtspitze nicht vorwerfen, dass wir nicht als Gesprächspartner unseren Bürgern zur Verfügung stehen. Nicht jeder Wunsch ist erfüllbar, aber wir nehmen es ernst.

Dresden will Kulturhauptstadt 2025 werden. Dresdnerinnen und Dresdner sollen sich am Bewerbungsprozess beteiligen. Was wäre Ihre Bewerbungsidee?

Wir sind ja im inhaltlichen Ringen darum, wo die Akzentuierungen der Bewerbung liegen können. Einmal für unsere eigene Stadtentwicklung, zum anderen auch, wie wir für Europa impulsgebend unterwegs sein können. Fragestellungen, die uns sehr stark beschäftigen, sind die Themen Gemeinsinn und Heimat in einer globalisierten Welt mit starken Veränderungen. Kultur kann einen wertvollen Beitrag leisten für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und für das Wertschätzen eines gemeinsamen Europas. Mit diesem Spannungsbogen werden wir uns mit Sicherheit in unserer Bewerbung bewegen.

Dresdner lieben ihre Stadt, vielleicht wäre auch das ein Kulturhauptstadtthema?

Die Liebe zur Stadt europäisch ausweiten… Why not?

Schloss Übigau ist ein Kleinod an der Elbe. Viele Dresdner wollen, dass es wiedererweckt wird. Sie sind zur Eigentümerin nach Heidelberg gefahren und haben mit ihr gesprochen. Ist das Symbolik oder lässt sich in der Sache tatsächlich etwas anschieben?

Bisher hatten wir ja keinen Kontakt zur Eigentümerin gehabt. Und es ist ein kulturelles Kleinod, ohne Frage. Und deshalb gehört sich als Erstes einmal, mit demjenigen zu reden, dem das Objekt auch gehört. Und sie sind sehr wohl an Entwicklungsabsichten dran und mir ist auch signalisiert worden, dass die eine oder andere behördliche Auflage bisherigen Nutzungskonzepten im Wege gestanden hat. Und das wird jetzt das Ringen sein. Was ist genehmigungsrechtlich zulässig, gibt es wirtschaftliche Verwertungskonzepte, die tragfähig sind? Und wenn das gelingt, wird es auch eine Zukunft für Schloss Übigau geben.

Eine Eigentümerin, über die in Dresden gesprochen wird, ist Investorin Regine Töberich. Sie wollte an der Elbe Wohnungen bauen. Stadt und Stadtrat haben aber jetzt mit dem Töberich-Grundstück etwas anderes vor. In der gerichtlichen Auseinandersetzung hat das OLG Dresden zuletzt einen Vergleich zwischen Stadt und Investorin vorgeschlagen. Wäre das eine Alternative?

Mit der Gerichtsempfehlung eines Vergleiches müssen wir uns in den nächsten Wochen befassen und uns anschauen, ob ein Erwerb durch die Landeshauptstadt ein sinnfälliger Zwischenschritt wäre. Das hängt ganz wesentlich aber auch davon ab, welche Konditionen aufgerufen werden. Mir sind da noch keine entsprechenden Angebote von Frau Töberich bekannt. Erst danach kann man entscheiden, ob das ein gangbarer Weg ist. Oder wir müssen das Gericht bitten zu Ende zu urteilen, statt zu sagen 'Einigt euch mal!'.

Eine gerade erst veröffentlichte Machbarkeitsstudie zum Dresdner Fernsehturm empfiehlt keine der möglichen Sanierungsvarianten ohne Einschränkung. Sie haben die Stadträte gebeten, sich die Sache in der Sommerpause durch den Kopf gehen zu lassen.

Der Fernsehturm ist ein hochemotionales Thema. Gerade diejenigen, die selber noch in ihrer Kindheit und Jugend die Aussicht genießen konnten, wünschen sich den Fernsehturm wieder zurück. Wir haben aber auch an der Machbarkeitsstudie gesehen, dass das mit einem hohen finanziellen Aufwand verbunden ist und sich rein betriebswirtschaftlich alleine nicht trägt. Und deswegen muss am Ende die Politik entscheiden: Was hat Priorität? Ist uns der Fernsehturm so wichtig, dass sich auf der einen Seite die Bürgerschaft selber engagiert, Geld sammelt und spendet? Zum zweiten wird die Frage stehen, ob der Steuerzahler zu einer Einmalinvestition bereit ist? Welche Themen sollen dafür zurückgestellt werden? Das sollte man erstmal in Ruhe überlegen und dann miteinander reden.

Die Urlaubszeit steht bevor. Kommt es da auch vor, dass Sie "Heureka" rufen und plötzlich ist ein schlauer Gedanke da, der bis dahin nicht kommen wollte?

Gerade wenn man Luftveränderung hat, ob dienstlich oder privat, ist es immer auch eine Inspirationsquelle. Für mich geht es dieses Jahr im Sommerurlaub mit der Familie nach Norwegen. Norwegen ist ein Vorbildland in der Umsetzung der Elektromobilität und so kann es durchaus sein, dass ich die eine oder andere Inspiration aus dem Urlaub mitbringe.