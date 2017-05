Gene Myers Bildrechte: MDR/Katrin Tominski

Bescheiden grüßt er die Kollegen. Dabei gehört dieser Mann zu den renommiertesten Wissenschaftlern der Welt. Professor Eugene "Gene" Myers, so sein voller Name, hatte entscheidenden Anteil an der Entschlüsselung des menschlichen Erbgutes. Er wurde 2002 mit dem ACM Kanellakis ausgezeichnet und 2003 in die "US National Academy of Engineering" aufgenommen. Im Jahr 2004 bekam der Bioinformatiker den Max-Planck-Forschungspreis verliehen, später wurde er in die Nationale Akademie der Wissenschaften "Leopoldina" aufgenommen.