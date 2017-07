Trotz der eingestellten Ermittlungen will Steier zum Vorladungstermin bei der Bundespolizei am Donnerstag erscheinen - nicht wegen der geforderten Aussage, sondern um die Akten einzusehen. Der Vereinschef will wissen, wer die Anzeige erstattet hat. Bisher ist nur bekannt, dass es sich um eine Privatperson handelt. Steier kündigte auch juristische Schritte für den Fall an, dass in der Anzeige falsche Tatsachenbehauptungen aufgestellt wurden. Mit einer solchen Unterlassungsklage war "Mission Lifeline" bereits erfolgreich gegen Beleidigungen durch Pegida-Chef Bachmann vorgegangen.