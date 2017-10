Die Staatsoperette in Dresden kann nach einer Havarie ihre Spielstätte im Kraftwerk Mitte mindestens bis zum Monatsende nicht nutzen. Das teilte die Geschäftsleitung am Mittwoch mit. Die Havarie ereignete sich Angaben zufolge am Vormittag bei einer turnusmäßigen Überprüfung der Sprinkleranlagen in den Spielstätten, die auf dem Gelände angesiedelt sind. Dabei gab es offenbar technische Probleme. Laut Hausleitung ergossen sich "Unmengen" Wasser auf die Operetten-Bühne und in den Orchestergraben. Wie viel genau, ist unklar.