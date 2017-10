Bei dem missglückten Brandschutztest in den Theatern im Dresdner Kraftwerk Mitte ist ein Sachschaden von mindestens fünf Millionen Euro entstanden. Das teilte die Stadtverwaltung mit. In der Staatsoperette seien Scheinwerfer, Audio- und Videotechnik, der Bühnenboden, Instrumente und die Technik unter der Bühne beschädigt worden. Vor einer Woche hatte ein externer Servicetechniker versehentlich die Sprinkleranlage auf der Operettenbühne ausgelöst. Sie versprühte innerhalb einer halben Minute 16.000 Liter Wasser. Derartige Routinetests hat es nach Angaben der Stadtverwaltung schon mehrfach gegeben, allerdings ohne Pannen. Welche Versicherung für den Schaden aufkommt, wird den Angaben zufolge noch geprüft. Die detaillierte Aufnahme der Schäden nach dem aus dem Ruder gelaufenen Test am 18. Oktober sei noch immer im Gange, hieß es. Erste Gutachten werden voraussichtlich bis zum Ende dieser Woche vorliegen. Fest steht bereits, die Bühne kann bis mindestens Ende November nicht benutzt werden.

Aufwischen und trocknen - der Wasserschaden in der Staatsoperette geht in die Millionen. Bildrechte: MDR/Luise Drieschner

Nach Angaben der Stadt wird an einem Interimsspielplan in anderen städtischen Häusern gearbeitet. Das hat der Krisenstab unter Leitung der Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch am Montag bei seinem ersten Treffen beschlossen. Bis zum Ende dieser Woche stimme sich Intendant Wolfgang Schaller mit dem künstlerischen und technischen Personal ab, wie der Interimsspielplan für den Monat November gestaltet werden kann, hieß es.



Die Kulturbürgermeisterin hat derweil in einem Rundschreiben die Leitungen aller Kultureinrichtungen, die sich in der Trägerschaft der Landeshauptstadt oder des Freistaates Sachsen befinden und die über Spielstätten in passender Größe und Ausstattung verfügen, gebeten, kurzfristig freie Kapazitäten und freie Termine für die Staatsoperette zu prüfen. Erste Rückmeldungen lägen vor, hieß es. Details zum Ausweichsspielplan wurden bisher aber noch nicht vorgestellt. Bereits gekaufte Karten können zurückgegeben werden. Für Dezember werden aktuell keine Karten verkauft.