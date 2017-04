Die Chemiefabrik in Pirna nach der Explosion im Jahr 2014.(Archivbild)

Die Chemiefabrik in Pirna nach der Explosion im Jahr 2014.(Archivbild) Bildrechte: MDR/Daniel Förster

Die Stadt Pirna hat dem Wiederaufbau einer Produktionsanlage im Chemiewerk Alt-Neundorf zugestimmt. Wie die Stadt mitteilte, hat der Stadtentwicklungsausschuss am Donnerstag "das gemeindliche Einvernehmen" erteilt, dabei aber klare Bedingungen formuliert. Zuvor hatten die Stadträte intensiv mit dem Unternehmen Schill & Seilacher sowie den Anwohnern diskutiert.

Demnach soll die Anlage so gebaut werden, dass das Gebäude selbst im Fall einer Havarie nicht einstürzen kann. Ebenso müssten alle Forderungen, Hinweise und Empfehlungen eines sicherheitstechnischen Gutachtens vom Dezember 2016 umgesetzt werden. Alle Nebenanlagen sollen bereits vor der Inbetriebnahme der geplanten Produktionsanlage fertiggestellt sein.

Die Stadträte empfehlen dem Landkreis, der als Genehmigungsbehörde über den Bau entscheidet, die Öffentlichkeit in das Verfahren einzubeziehen. Das Unternehmen hatte zuvor beantragt, auf die Öffentlichkeitsbeteiligung zu verzichten. Außerdem drängen die Stadträte darauf, eine vollständige Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen.

Die Beschäftigten der Chemiefabrik hatten am Donnerstagvormittag vor dem Rathaus für den Erhalt der rund 160 Arbeitsplätze an dem Standort demonstriert. In dem Werk war es nach einer Havarie im Jahr 2014 zu einer Explosion gekommen. Dabei kam ein Mensch ums Leben, vier weitere Personen wurden verletzt.