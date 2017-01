Alexandra und Georg zur Lippe vom Weingut Proschwitz fürchten um den Ruf des sächsischen Weins. Bildrechte: MDR/Lars Müller

Alexandra Prinzessin zur Lippe, Unternehmenssprecherin vom Weingut Schloss Proschwitz, stellt auf den Weinskandal angesprochen klar, die Sache sei nicht beendet, solange noch immer nicht alle betroffenen Betriebe öffentlich bekannt sind. Sonst gibt sie sich eher wortkarg: "Mehr gibt es dazu nicht zu sagen." Das größte privatwirtschaftlich geführte Weingut im sächsischen Anbaugebiet hat nach eigenen Angaben rein gar nichts mit dem Weinskandal zu tun. Verunsicherte Kunden stellen jedoch allen sächsischen Winzern und auch den Weinhändlern viele Fragen, die eigentlich an die mutmaßlichen Anwender im Weinbau verbotener Pflanzenschutzmittel gerichtet sind und nur von denen beantwortet werden könnten.



Diese Verursacher werden jedoch von der amtlichen Lebensmittelüberwachung konsequent nicht genannt. Durchgesickert ist, dass es sich fast ausschließlich um Traubenerzeuger handelt, die ihre Ernte an Kellereien liefern. Prinzessin zur Lippe meint, es sei noch nicht zu spät, dass sich alle betroffenen Kellereien selbst zu erkennen geben, damit die gesamte Branche endlich einen Schlussstrich unter die Angelegenheit ziehen könnte. Nach bisherigen Erkenntnissen sind noch vier Kellereien in der Region - zumindest offiziell - unbekannt, die direkt in den Weinskandal verwickelt sind. Die Behörden verweisen auf Datenschutz, unbeteiligte Weingüter fühlen sich unter Generalverdacht gestellt.