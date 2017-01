Sie segneten die Machtzentrale des Freistaates und schrieben "20+C+M+B+17" mit Kreide auf den Türbogen der Büros. Die Buchstaben stehen für "Christus mansionem benedicat", was übersetzt "Christus segne dieses Haus" bedeutet . Alljährlich um den Dreikönigstag am 6. Januar verkünden Sternsinger den Menschen die Botschaft von der Geburt Jesu. Sie segnen außerdem Häuser und Wohnungen und sammeln Spenden - so auch in der Staatskanzlei. Vier Kinder aus der katholischen Pfarrei St. Antonius in Chemnitz vertreten am Montag das Bistum Dresden-Meißen beim Sternsinger-Empfang von Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin.