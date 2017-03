Der Winter hat auf 200 Straßenabschnitten in Dresden erhebliche Schäden hinterlassen. Der Leiter des Straßen- und Tiefbauamtes, Reinhard Koettnitz, sagte: "Die Schäden, die durch wiederholte Frost-Tau-Wechsel entstehen, sind weit höher ausgefallen als im Winter 2015/2016." Bisher wurden laut Koettnitz an die 7.000 Tonnen Streusalz verbraucht, im Jahr davor waren es zwischen 2.500 und 3.000.

Auf 20 Prozent der erfassten Straßen hatten sich den Angaben zufolge so gefährliche Schlaglöcher gebildet, dass sie bereits mit Kaltmischgut geschlossen wurden oder in den kommenden Tagen geschlossen werden. Bei 60 Prozent muss die Decke in großen Flächen oder komplett erneuert werden. Aktuell stehen für die Winterschadensbeseitigung eine Million Euro aus Fördermitteln bereit. Die Stadt rechnet damit, eine weitere Million aus dem laufenden Haushalt nehmen zu müssen.