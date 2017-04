Chaled Farik kann sich noch genau erinnern. Als der Vater die Familie verlassen hat, als sie plötzlich allein waren und als der neue Mann nach Hause kam. "Dann fing der Horror erst an", sagt der 19-Jährige. Seine Mutter hatte die Kinder derweil bei der Oma untergebracht - und ihnen somit wohl das Schlimmste erspart. Die Schläge, Misshandlungen und Demütigungen hat sie allein ertragen. Bis zu diesem Tag, als sie endlich den Mut fasste und zur Polizei ging. Die Beamten, eine einstweilige Verfügung und das Rückflugticket für den ehemaligen US-Marinesoldaten befreiten sie und ihre Familie. An Lernen war für Chaled in dieser Zeit nicht zu denken. Jetzt schon. Deswegen sitzt er jeden Tag in der Dresdner Straßenschule am Albertplatz und büffelt für seine Realschulprüfung.

Niemand ist jemals durchgefallen

Chaled Farik will in wenigen Wochen seinen Realschulabschluss bestehen. Bildrechte: MDR/Katrin Tominski Chaled ist einer von 15 Jugendlichen, die in der Dresdner Straßenschule lernen. Tagtäglich pauken sie in drei Gruppen in allen Fächern, unterrichtet von etwa 30 ehrenamtlichen Dozenten. In wenigen Wochen absolvieren sie die externe Realschulprüfung. Sie alle hoffen zu bestehen. Sie alle hoffen auf eine Perspektive in der Zukunft. Die Chancen dafür stehen jedenfalls gut. Alle Schüler, die sich in der Straßenschule für eine Prüfung angemeldet haben, erreichten ihren Abschluss. Niemand ist jemals durchgefallen. Die Handwerkskammer meldet ihren Bedarf schon bei der Zeugnisübergabe an und auch sonst steigen die Berufschancen mit einem Schulabschluss exorbitant.



Doch jetzt droht dem erfolgreichen Projekt das Aus. Weil die Förderung der "Aktion Mensch" Ende März ausgelaufen ist, dürfte schon heute niemand mehr in den Klassenräumen sitzen. Eine Spende der Wirtschaftsjunioren hilft, die Straßenschule bis zum Schuljahresende zu finanzieren. Wie es dann weitergeht? "Wir wissen es nicht", sagt Dieter Wolfer von der Treberhilfe und zuckt mit den Schultern.

Eine Schule, die in keine Schublade passt