In Dresden haben Beschäftigte im Einzelhandel die Arbeit niedergelegt. Ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi sagte MDR SACHSEN, rund 100 Mitarbeiter von H&M, Esprit, IKEA, Kaufland und Obi würden sich an dem ganztägigen Warnstreik beteiligen.



Die erste Runde der Tarifverhandlungen für die Beschäftigten im Einzel- und Versandhandel von Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen war am Freitag ergebnislos vertagt worden. Die Arbeitgeber hatten laut Verdi drei Prozent in zwei Stufen angeboten. Die Gewerkschaft fordert dagegen sechs Prozent mehr Geld. Anfang Juli sollen die Verhandlungen weitergehen.