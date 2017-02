Auf dem Dresdner Neumarkt haben Pegida-Anhänger am Montagabend ihren Unmut über das dort errichtete Kunstwerk "Monument" geäußert. Nach Informationen eines MDR-Reporters rüttelten mehrere Demonstranten aus Protest an der Absperrung des Kunstwerks und riefen in Sprechchören "Schande" und "Abreißen". Der Künstler Manaf Halbouni sagte: "Von Begriffen wie 'entartete Kunst' bis 'Schrottdenkmal' oder 'Denkmal der Schande' gibt es alles."