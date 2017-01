Die berauschende Wirkung von Alkohol hat Herber Grönemeyer mit seinem Song "Sanitäter in der Not" schon im Jahr 1984 besungen. Die große Welle der Alkoholexzesse von Jugendlichen hat jedoch erst nach der Jahrtausendwende begonnen – und ein Ende ist in Sachsen nicht in Sicht. Insgesamt 896 Kinder und Jugendliche sind im Freistaat im Jahr 2015 mit einer Alkoholvergiftung in Krankenhäuser eingeliefert worden. Davon 130 Jungen und Mädchen im Alter von zehn bis 14 Jahren. Entgegen dem Bundestrend ist damit die Zahl der Vergiftungsfälle um 16 Prozent gestiegen.

Der Anteil Dresdner Jugendlicher im Alter von zehn bis 17 Jahren, die zwischen 2003 und 2008 betrunken in ein Kinderkrankenhaus kamen. Erfasst wurden die jeweiligen Ortsamtsbereiche. Bildrechte: Ulrich Zimmermann/Uniklinik Dresden "Jugendliche spüren die ermüdende Wirkung des Alkohols nicht richtig", sagt Ulrich Zimmermann, stellvertretender Klinikdirektor an der Dresdner Uniklinik für Psychiatrie und Psychotherapie. Dies sei in der Entwicklung des Gehirns begründet. "Die Warnzeichen können sie nicht rechtzeitig wahrnehmen." Warum genau immer mehr Kinder und Jugendliche mit Alkoholvergiftungen im Krankenhaus landen, bleibt jedoch unter den Forschern umstritten. Fest steht nur: "Die Häufigkeit der Behandlungen nahm in Deutschland und vielen anderen Ländern der EU in den vergangenen 15 Jahren besorgniserregend zu."

Hochrisikogruppe der potenziellen Alkoholiker

Wer bereits in jungen Jahren mit einer Alkoholvergiftung im Krankenhaus landet, hat ein hohes Risiko, alkoholabhängig zu werden. Bildrechte: colourbox Weil Grundlagen für Süchte oft in der Jugend gelegt werden, führte der Psychiater eine umfangreiche Studie mit dem Bundesgesundheitsministerium und Wissenschaftlern aus München, Freiburg, Rostock, Lörrach und Pirna durch. Er wollte herausfinden, in welcher persönlichen Situation sich die Betroffenen befinden. Ein Ergebnis ist alarmierend: Bei etwa zehn Prozent der Jugendlichen, die bereits mit einer Alkoholvergiftung im Krankenhaus landeten, bildete sich bis ins Alter von 25 Jahren eine handfeste Alkoholabhängigkeit heraus.

Entwicklung des Gehirns wird beeinträchtigt

Doch warum ist exzessiver Alkoholgenuss in der Jugend eigentlich so gefährlich? "Die Entwicklung des Gehirns wird beeinträchtigt", erklärt Forscher und Psychiater Zimmermann. Besonders die Hirnareale des Gedächtnisses seien betroffen, wie Hirnschäden in vielen Studien bewiesen.

Problem: Schwierige Lebensumstände

"Die Folgen sind unmittelbar", konstatiert Zimmermann. "Abhängige Jugendliche bleiben öfter sitzen, haben öfter Depressionen und versuchen sich öfter in Suizid." Zudem zeigten sie Entzugserscheinungen wie starkes Zittern und Schwitzen und erlitten Kontrollverlust, der wiederum zu Verkehrsunfällen führen könne. Doch – und das ist laut Zimmermann eines der herausragenden Ergebnisse der Studie: Das Problem der Jugendlichen liegt noch gar nicht primär im Alkoholkonsum, sondern oft in schwierigen Lebensumständen und damit verbundenen Verhaltensauffälligkeiten und Erkrankungen. Der Alkohol ist also Symptom und nicht Ursache.

Unspezifischer Warnhinweis

Bildrechte: MDR/Katrin Tominski Viele Jugendliche aus der Hochrisikogruppe sind Opfer sexuellen Missbrauchs, haben Gewalt erfahren, leiden an Depressionen oder schwänzen die Schule. Die Alkoholvergiftungen sind bei ihnen ein unspezifischer Warnhinweis dafür, dass sie Probleme mit sich herumtragen. Probleme, von denen niemand im Traum denkt, dass sie 15-Jährige haben könnten. Ulrich Zimmermann Stellvertretender Klinikdirektor der Dresdner Uniklinik für Psychiatrie und Psychotherapie

Der Alkoholforscher plädiert an Eltern und alle anderen Fürsorgenden "genau hinzusehen". Genau an dieser Stelle fehlten noch Präventionsmaßnahmen, die nicht allein auf den Alkoholkonsum fokussiert seien. Denn: "Ein 15-Jähriger fragt nicht nach Hilfe", sagte Zimmermann.

Auch das ist eine Erkenntnis der Studie von Ulrich Zimmermann: Je mehr alleinerziehende Familien es in jedem der 61 statistischen Bezirke Dresdens gibt, desto mehr der dort lebenden Jugendlichen wurden von 2003 bis 2008 betrunken in einem Kinderkrankenhaus aufgenommen. Bildrechte: Ulrich Zimmermann/Uniklinik Dresden

Krankenkassen mit Vorsorge-Projekten

Aufklärung zum Alkoholkonsum bieten die Krankenkassen. Die DAK informiert Schüler mit dem Programm "Bunt statt Blau", die AOK Plus Sachsen arbeitet mit den Städten Dresden und Leipzig "Hart am Limit". Scheinbar mit Erfolg. In Leipzig ist die Zahl der Einweisungen 2015 gegenüber dem Vorjahr von 103 auf 97 Fälle, in Dresden von 100 auf 87 Fälle gesunken. In diesen zwei Großstädten ist also Besserung in Sicht, während in Sachsen die Zahlen im Durchschnitt weiter nach oben gehen.

Eltern sollten Vorbild sein