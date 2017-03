Auch am Dienstag ist weiter nach dem 17-jährigen Philipp S. aus Dresden gesucht worden. Der Jugendliche war zuletzt am Freitagabend gegen 23:30 Uhr in der Leipziger Straße vor dem Club Pier 15 von Freunden gesehen worden. Seitdem ist Philipp verschwunden.

Bei der Suche nach Philipp S., hat die Polizei am Dienstagvormittag einen Schuh in der Elbe gefunden. Bildrechte: MDR/Deborah Manavi