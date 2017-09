Thomas* kann sich noch genau an den Tag erinnern, der sein Leben veränderte. Ganz plötzlich, von heute auf morgen. Auf einmal brach alles zusammen, wie ein Kartenhaus. Er kann sich erinnern an den Moment, als die Kriminalpolizei anrief, er nach Hause eilte und die Sirenen vor der Haustür leuchteten. Als ihn der Kommissar ansprach und seine Mutter verzweifelt schreiend auf dem Bett saß. Als er nicht glauben konnte, was er hörte und nach Luft ringen musste. Sein Stiefvater hatte sich das Leben genommen, Anwohner fanden ihn, aufgehangen an einem Klettergerüst auf dem Spielplatz des Wohngebietes.

Thomas gehört damit zu den deutschlandweit etwa 200.000 Menschen, direkt oder unmittelbar von einem Suizid betroffen sind. Ihrer Trauer widmet sich die aktuelle Ausstellung "Suizid. Keine Trauer wie jede andere" im Sozialministerium in Dresden, die am Mittwoch eröffnet wurde. "Angehörige von Suizidopfern bedürfen einer besonderen Aufmerksamkeit", erklärt Burkhard Jabs, Leiter der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Städtischen Klinikum Dresden. "Denn als Risikogruppe laufen sie Gefahr, selbst Opfer eines Suizids zu werden."

Suizid wird totgeschwiegen

Jabs zufolge sind sechs Angehörige direkt vom Suizid eines geliebten Angehörigen betroffen. Etwa 20 Menschen stünden mittelbar mit dem Opfer in Verbindung. Zu ihnen gehören auch Rettungskräfte, Ärzte, Polizisten und Lokführer. "Suizid ist die am stärksten tabuisierte Todesart in unserer Gesellschaft", erklärt Klinikdirektor Jabs, der auch Mitglied in der Dresdner Arbeitsgemeinschaft für Suizidprävention ist. Genau deshalb sei diese Ausstellung so wichtig. "Je näher das Thema ist, desto mehr wird es enttabuisiert. Viele Menschen schämen sich ihrer Suizidgedanken", sagte Jabs. Würde mehr darüber geredet, könnten sich Betroffene austauschen. Mit einem "das kenn' ich auch", würde klar, dass man nicht allein mit seinem Problem dasteht. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die Ausstellung ist bis zum 15. September im Sozialministerium in Dresden in der Albertstraße 10 zu sehen. Sozialministerin Barbara Klepsch ist Schirmherrin der Exposition. „Der Suizid eines Angehörigen erschüttert das Weltbild der Hinterbliebenen, das Vertrauen in die Welt in viel stärkerem Maße als es bei anderen Todesursachen der Fall ist", sagte Klepsch. "Selbsttötungen und auch Selbsttötungsversuche dürften in der Öffentlichkeit nicht tabuisiert oder gar als Schwäche oder "Verrücktheit“ verunglimpft werden. Schon ein Wandel solcher Vorurteile öffnet Wege für eine bessere Prävention und Versorgung suizidgefährdeter Menschen", sagte Klepsch. Sie hoffe, dass die Ausstellung dazu beiträgt, Barrieren und Tabus zu überwinden. kt Bildrechte: MDR/Katrin Tominski

Hier gibt es Hilfe in Krisensituationen:

Das Dresdner Krisentelefon:

0351/ 8041616 täglich 17 bis 23 Uhr, auch an Sonn- und Feiertagen.

Psychosozialer Krisendienst des Gesundheitsamtes Dresden

Öffnungszeiten/Adresse:

Montag bis Donnerstag: 8 - 12 und 13 - 17 Uhr Freitag: 8 - 14 Uhr

Telefonische Erreichbarkeit: Montag bis Freitag: 9 - 11 Uhr

Tel: 0351 488 53 41 Fax: 0351 488 53 43

Georgenstr. 4, 01099 Dresden Haltestelle Albertplatz (Straßenbahnlinien 3,6,7,8,11)

Hilfe für Angehörige

AGUS – Selbsthilfe für Angehörige nach einem Suizid, Selbsthilfegruppen in über 50 Städten, Telefon 0921/ 1500380

Telefonseelsorge: 0800/ 111 0 111 oder 0800/ 111 0 222 (gebührenfrei)