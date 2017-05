Der Superintendent des evangelischen Kirchenbezirkes Dresden-Mitte, Christian Behr, wird mit dem Toleranzpreis des CSD Dresden ausgezeichnet. Er erhält den Preis am Sonntag im Rahmen des "Regenbogenbrunches". Behr habe sich für "Toleranz und die Akzeptanz unterschiedlicher Lebensentwürfe eingesetzt und öffentlich dafür geworben", hieß es von den Veranstaltern. Die Laudatio hält Oberbürgermeister Dirk Hilbert. Aufgrund des Kirchentages in Wittenberg kann Christian Behr den Preis nur in Abwesenheit entgegennehmen. Er werde aber eine Videonachricht übermitteln, hieß es.