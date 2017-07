Sylvie Meis moderiert den Semperopernball 2018

Sylvie Meis moderiert an der Seite von Modedesigner Guido Maria Kretschmer den Semperopernball 2018. Ball-Chef Hans-Joachim Frey stellte die Holländerin am Freitag auf einer Pressekonferenz in Dresden vor. Die 39-Jährige ist in Deutschland seit 2011 als Moderatorin der Tanz-Show "Let’s Dance" bekannt. Zudem arbeitet sie als Model und Modedesignerin.