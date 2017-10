Den Tag der Deutschen Einheit begehen Sachsen im Freistaat ganz unterschiedlich: In Geyersdorf duften beim Backofenfest Brote und Kuchen im Ofen, bei Pirk treffen sich Radsportler aus der Region Plauen und Hof zur gemeinsamen Rad-Tour. Derweil stehen am Dienstag in Dresden die Türen für Besucher im Sächsischen Landtag offen, während In Coschütz bei Elsterberg bei einem Fackelumzug auch Fanfaren erklingen werden. Zum ganz großen Konzert lädt in Chemnitz die Robert-Schumann-Philharmonie ein. Im Opernhaus wird Ludwig van Beethovens Sinfonie Nr. 9 d-Moll op. 125 aufgeführt. Bekannt ist der letzte Satz mit Schillers „Ode an die Freude“, der 1985 zur Hymne der Europäischen Gemeinschaft gewählt wurde. Im Sächsischen Landtag findet am Vormittag die zentrale Feierstunde statt.