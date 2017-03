Gedenken in Dresden 322 Luftballons für Opfer von Kriminalität

Der Himmel färbte sich weiß und blau, als am Mittwoch 322 Luftballons vor der Dresdner Frauenkirche in die Luft stiegen. Jeder Ballon stand dabei symbolisch für ein im vergangenen Jahr vom Weissen Ring Sachsen betreutes Opfer eines Verbrechens. Seit 1991 widmet der Bundesverband des Vereins den 22. März dem Gedenken der Opfer von Gewaltverbrechen.

Geert Mackenroth, Landesvorsitzender Weisser Ring Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Landesvorsitzender Geert Mackenroth appellierte an Richter und Behörden, sich stärker in die Lage von Opfern zu versetzen: "Ob Anwälte, Richter oder Mitarbeiter von Behörden: Viele, die in ihrem Berufsleben mit Kriminalitätsopfern zu tun haben, gehen zu wenig auf deren Anliegen und Wünsche ein, da sie sich nicht hinreichend in deren Lage hineinversetzen können. Häufig fehlt der Blick dafür, was Opfer brauchen und was ihnen beim Verarbeiten der Tat hilft." Hier sehe er einen dringenden Handlungsbedarf, sagte der frühere sächsische Justizminister.