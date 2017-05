Die Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes in Sachsen erhalten ab dem kommenden Jahr mehr Geld. Wie der Sprecher des DRK-Landesverbandes, Kai Kranich, mitteilte, einigten sich am Mittwoch das DRK Sachsen und die Gewerkschaft DHV nach viermonatigen Verhandlungen auf einen neuen Tarifvertrag. Mehr als 10.000 "Rot-Kreuzler" im Freistaat haben dann mehr Geld in der Lohntüte. Für einige Berufsgruppen sinkt gleichzeitig die Arbeitszeit.

Bildrechte: Deutsches Rotes Kreuz Landesverband Sachsen e.V.