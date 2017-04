Grundlagenforschung Teilchenjagd im ehemaligen Eislager der Brauerei

Wissenschaftler aus der ganzen Welt wollen künftig an einem Teilchenbeschleuniger in Dresden erforschen, was viele Planeten im Innersten zusammenhält. Grundlagenforschung , für die sich Dresden mit der Exzellenzinitiative qualifizierte.