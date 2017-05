Am Freitag ist in Dresden die Ausstellung "Die Terrakottaarmee & das Vermächtnis des Ewigen Kaisers" eröffnet worden. Wie die Veranstalter mitteilten, repräsentiert die Schau eine der größten archäologischen Entdeckungen des 20. Jahrhunderts. Mehr als 250 Exponate, darunter 150 originalgetreue Repliken der Terrakottafiguren, sollen die Gäste in die Zeit des ersten Kaisers von China zurückversetzen.

Qin Shi Huang Di, so der Name des Monarchen, habe sich vor mehr als 2.200 Jahren mit einer gigantischen Grabanlage nahe der Stadt Xi'an ein Denkmal für die Ewigkeit setzen wollen, so Jana Klumpp, Kuratorin der Ausstellung. "Nicht die Terrakotta-Armee alleine, sondern sämtliche Funde aus der Grabanlage sind faszinierend und in ihrer archäologischen, kunst- und kulturhistorischen Bedeutung nicht hoch genug einzuschätzen." Daher stünden die Tonkrieger zwar im Mittelpunkt. Der Besucher könne aber dank weiterer Exponate, Modelle, Filme und Bilder tief in die Geschichte des alten Chinas eindringen.