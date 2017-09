Bisher ist das Operative Abwehrzentrum (OAZ) in Leipzig für die Extremismusbekämpfung in Sachsen zuständig. Dessen Spezialkräfte werden im neuen "Polizeilichen Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrum" (PTAZ) von der Staatsschutzabteilung des Landeskriminalamtes unterstützt. Die Einheit ist in Dresden angesiedelt und soll am 1. Oktober die Arbeit aufnehmen. Laut Innenministerium werden zunächst 241 Mitarbeiter bei der Bekämpfung politisch motivierter Kriminalität tätig sein.