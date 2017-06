Das Theater der jungen Generation (TJG) Dresden bekommt den Theaterpreis des Bundes verliehen. Es ist eines von bundesweit acht Theatern, die mit dem Preis von Kulturstaatsministerin Monika Grütters ausgezeichnet werden. Sachsenweit ist es das einzige, das am 6. Juli in Stendal den Preis entgegennehmen darf. "Gänsehautmomente. Es sickert so langsam in all unsere Köpfe und ein Strahlen ging heute durchs Haus", schrieb das TJG als Reaktion auf seiner Facebook-Seite. Das Theater erhält ein Preisgeld von 115.000 Euro.