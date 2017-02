16 Intendanten Dresdner Theater sowie Kunst-, Musik- und Kultureinrichtungen haben am Freitagabend eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht und solidarisieren sich darin mit OB Dirk Hilbert, der sich wegen massiver Hetze in sozialen Netzwerken bis hin zu Morddrohungen ausgesetzt sah.

"In der Geschichte unseres Landes gab es immer wieder Zeiten, in denen das Gemeinwohl durch engstirnig bornierte Hassredner und Demagogen in Gefahr geriet", heißt es in der Erklärung. "Geschieht es heute, in einer funktionierenden Demokratie, muss uns klar sein, dass wir uns deutlich zu den Werten bekennen müssen, die ein gesundes Gemeinwesen am Leben erhalten."