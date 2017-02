Mit einer Kranzniederlegung im Urnenhain Tolkewitz hat Umweltbürgermeisterin Eva Jähnichen an die Ermordung psychisch kranker und behinderter Menschen in der NS-Zeit erinnert. Allein in der Pflegeanstalt auf dem Pirnaer Sonnenstein waren Anfang der 1940er Jahre rund 13.700 von ihnen vergast worden. Laut Vorsitzendem des Kuratoriums Gedenkstätte Sonnenstein, Klaus Wallmann, werde diese Opfergruppe häufig vergessen.

Gemeinsam mit Bürgermeister Peter Lames nimmt der Rabbiner der Jüdischen Gemeinde Dresden, Alexander Nachama, am Gedenken für die etwa 25.000 Luftkriegstoten auf dem Heidefriedhof teil. Wie jedes Jahr werden an der Gedenkstätte für die Opfer der Luftangriffe Rosen und Kerzen abgelegt.

Integrationsministerin Petra Köpping hat den Frieden in Deutschland als Privileg bezeichnet. In einer Erklärung sagte sie weiter: "Wir tragen als Deutsche und Europäer eine besondere Verantwortung den vielen Menschen gegenüber, die heute von Krieg betroffen sind und sich nichts sehnlicher wünschen als Frieden in ihrer Heimat." Die Menschenkette, die heute ab 17.15 Uhr auf dem Neumarkt stattfinden soll, bezeichnete sie als ein gutes Symbol: "Man fasst sich an den Händen und erinnert gemeinsam und genau das ist es, was wir an einem solchen Tag tun sollten."