Nach einem weiteren Zwischenstopp biegt die Demo aus der Neustadt auf die Carolabrücke ein. Am Pirnaischen Platz will sie sich mit anderen Demonstrationen vereinigen. Einem der Teilnehmer wurde eine Fahne der KPD abgenommen, weil es sich um eine verbotene Partei handelt. Die Fahne der DKP darf bleiben.

Bildrechte: MDR/Marc Zimmer

Die Demonstranten, die am Jorge-Gomondai-Platz gestartet sind, halten am Goldenen Reiter eine Zwischenkundgebung ab. MDR-Reporter schätzt die Teilnehmerzahl auf mehr als 250. In einem Redebeitrag der Linksjugend heißt es: "Wir werden nicht zulassen, dass diese Ideologie des Hasses in Deutschland weiter an Boden gewinnt."