Dabei fing alles verheißungsvoll an. Die vier Männer der DDR-Nationalmannschaft, die ihre Kletterkarriere in der Sächsischen Schweiz begonnen hatten, meisterten schwierigste Touren in den sozialistischen Ländern. Sie bezwangen Berge in der Hohen Tatra, im Kaukasus, in den Julischen Alpen des heutigen Sloweniens. Finaler Höhepunkt sollte die Eiger-Nordwand in der Schweiz werden. Und erstmals gaben die DDR-Sportchefs einer Seilschaft die Erlaubnis für so eine Mission im kapitalistischen Ausland.

Dann kam der Nebel

Am frühen Morgen des 21. Juli 1967 stiegen die Sportler in die Wand ein. Der Ersatzmann der Seilschaft Helfried Hering erinnert sich, wie er am Nachmittag die Bergsteiger noch an der Wand beobachten konnte. Dann zog Nebel auf. Als es sich wieder aufklarte, war von Eske, Kalkbrenner, Richter und Warmuth nichts mehr zu sehen. Ein Suchtrupp brachte keinen Erfolg. Erst man nächsten Tag wurden drei der Seilschaft tot geborgen, einer blieb vermisst.

In all den Jahren hat es viele Spekulationen gegeben. Damals wurde angenommen, dass es ein Steinschlag gewesen ist. Aber an der Stelle ist es sehr steil gewesen, so dass die Steine eigentlich weiter außen herunterfallen. Ein Steinschlag kann allerdings auch von drei Metern kommen und treffen. Helfried Hering Ersatzmann der Seilschaft

Man wolle sich im Namen aller toten Bergfreunde an diese ereignisreichen Jahre und verhängnisvollen Tage zurückerinnern, sagt Helfried Hering am Freitag am Ehrenmal in der Sächsischen Schweiz. Seine Bergkameraden seien damals mit Abstand die stärkste Seilschaft gewesen und ein Vorbild für viele Kletterer.

Starke Charaktere

Als Vorausdenker und Stratege galt Kurt Richter, der sich durch nichts so schnell aus der Ruhe bringen ließ. Günter Kalkbrenner, genannt Kalki, war ein Familienmensch, absolut zuverlässig und hilfsbereit. Für seine unerschöpfliche Fröhlichkeit und lockeren Sprüche war Fritz Eske bekannt. Der Vorsteiger und Vielkletterer konnte auf über 30 Erstbesteigungen verweisen. Günter Warmuth, Spitzname Sputnik, sei mit seinen 25 Jahren der Jungsche von den Vieren gewesen und stand am Anfang seiner alpinen Laufbahn. "Wir waren sportlich gut trainiert und vorbereitet, voller Enthusiasmus", resümiert Helfried Hering. Helfried Hering war als Ersatzmann am Eiger dabei. "Als die Nachricht vom Absturz kam, sind wir überstürzt in die Wand eingestiegen und bis zur Dunkelheit geklettert", erinnert sich der 76-Jährige. Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt

Unter den Zuhörern befinden sich etliche persönliche Freunde und Verwandte der verunglückten Bergsteiger. Die Witwe von Fritz Eske kann sich noch gut an den schwarzen Freitag erinnern.

Ursula Eckert, die Witwe von Fritz Eske, hat inzwischen wieder geheiratet. Den schwarzen Freitag wird sie nie vergessen. Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt "Meine Tochter hatte Geburtstag und wurde ein Jahr alt", sagt Ursula Eckert. Am nächsten Tag hatten Verwandte von dem Unglück im Radio gehört. Die Dresdnerin versuchte, bei einem der wenigen Nachbarn mit Telefon die Behörden in der Schweiz zu erreichen. Sie ließ sich nicht abwimmeln und ihr wurde schließlich der Tod ihres Mannes bestätigt. Ursula Eckert findet es sehr gut, dass auch noch ein halbes Jahrhundert später ihr Mann und seine Kletterfreunde mit einer Veranstaltung wie der an der Hohen Liebe geehrt werden.

Zwei Tage später kam die offizielle Bestätigung von dem Unglück. Ursula Eckert damalige Ehefrau von Fritz Eske

Christel Paukert hatte erst vier Wochen nach dem Absturz die Gewissheit: Zufällig stießen Bergsteiger auf die sterblichen Überreste von Günter Kalkbrenner. Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt Auch Christel Paukert, die Witwe von Günter Kalkbrenner, wird den Unglücksfreitag nie vergessen. "Es war ein furchtbarer Tag", erinnert sich die Dresdnerin. Ihr gerade mal sechs Monate alter Sohn war mit einer Gehirnhautentzündung schwer erkrankt und dann kam die Nachricht vom Absturz ihres Mannes. "Es war ein doppelter Schlag", sagt Christel Paukert. Für sie blieb lange die Ungewissheit. Denn Kalkbrenners Leiche wurde erst viele Tage später zufällig entdeckt.

Vier Wochen später wurde er von einer tschechischen Seilschaft gefunden, die sich verstiegen hatte. Christel Paukert damals mit Günter Kalkbrenner verheiratet