In diesem Haus in Dresden-Weißig fanden die Ermittler die tote Frau.

In diesem Haus in Dresden-Weißig fanden die Ermittler die tote Frau.

In diesem Haus in Dresden-Weißig fanden die Ermittler die tote Frau. Bildrechte: MDR/Roland Halkasch

Nach dem Fund einer toten 62-Jährigen in Dresden ermittelt die Mordkommission. Der Mann hatte nach Angaben der Polizei am Donnerstagmittag ein Krankenhaus aufgesucht und dort erklärt, seine Lebensgefährtin getötet zu haben. Daraufhin informierten Klinikmitarbeiter die Polizei. Bei der Durchsuchung der gemeinsamen Wohnung in Dresden-Weißig fanden Beamte wenig später eine leblose Frau. Rettungskräfte konnten nur noch den Tod der 62-Jährigen feststellen. Der Mann wurde festgenommen.