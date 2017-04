Bei der im Tharandter Wald bei Dorfhain gefundenen Leiche handelt es sich um den vermissten 21-jährigen Iraker, der im Mai 2016 auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Arnsdorf an einen Baum gefesselt wurde. Die Polizei bestätigte am Donnerstag, dass die Identität nun geklärt ist.