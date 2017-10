Passanten haben in der Kiesgrube Dresden-Leuben ein Auto gefunden, das zum Teil im Wasser versunken war. Wie die Polizeidirektion Dresden mitteilte, wurde das Fahrzeug am Freitagnachmittag durch die Feuerwehr geborgen. Dabei sei ein Toter in dem Auto entdeckt worden. Es handelt es sich um einen 61 Jahre alten Mann aus Dresden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.