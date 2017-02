Der Tourismus in Dresden tritt auf der Stelle. Wie die Stadt in ihrer Tourismusbilanz 2016 mitteilte, wurden im vergangenen Jahr 4,27 Millionen Übernachtungen gebucht, und damit 0,8 Prozent weniger als 2015. Die Anzahl der Besucher stieg um 0,5 Prozent auf 2,09 Millionen. Im bundesweiten Städtevergleich liegt die Elbmetropole damit wie im Vorjahr auf Platz sieben. Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch sagte, die Entwicklung sei "sehr erfreulich, zumal lokale wie globale Ereignisse spürbaren Einfluss auf das touristische Geschäft hatten."

Das neue Kraftwerk Mitte soll viele Touristen anlocken. Bildrechte: dpa

Positiv hätten sich vor allem die Investitionen in die Kultur ausgewirkt. Laut der Geschäftsführerin der Dresden Marketing GmbH, Bettina Bunge, haben Ereignisse wie das 800-jährige Jubiläum des Dresdner Kreuzchores, das Wagner-Debüt von Anna Netrebko im Lohengrin der Semperoper, der Deutsche Evangelische Posaunentag und die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit zu dem guten Ergebnis beigetragen.



Im Dezember 2016 hatte die Stadt zudem das neue Kulturzentrum Kraftwerk Mitte mit zwei Theaterneubauten eingeweiht. Am 28. April steht die Eröffnung des sanierten Kulturpalastes an.