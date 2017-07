27 Spieler hat Neuhaus mitgenommen. Mit dabei sind auch der Probespieler Binyam Belay sowie die Nachwuchstalente Vasil Kusej und Mika Schneider ( beide U19 ). Der 17 Jahre alte Schneider wird das Torhüter-Trio um Patrick Wiegers und die beiden Junioren-Nationaltorhüter Markus Schubert ( U19 ) und Marvin Schwäbe ( U21 ) verstärken. Der 17-Jährige tschechische Junioren-Nationalspieler Kusej soll nach einer Arthroskopie im Kniegelenk mit individuellem Aufbautraining weiter an die Zweitliga-Mannschaft herangeführt werden.

Unser MDR-Sachsen-Reporter Uwe Karte vor Ort erlebt:

Den ersten Tag

Bad Gögging strahlt bei sonnigen 23 Grad. Und schon der erste Eindruck, den der kleine Ort vermittelt, ist die absolute Gelassenheit. Der Kurgast liegt entspannt am Pool oder zischt seinen Nachmittags-Espresso. Wir werden bei unserer Ankunft von einem netten Spruchband überrascht: „Das „The Monarch Hotel“ grüßt die Aufsteiger in die 2. Bundesliga“. Bitte? Gleich daneben aber prangt das Logo von Jahn Regensburg. Dort hatte man erst vor wenigen Tagen Achim Beierlorzer - Rangnicks treue Seele bei RB Leipzig – als neuen Chefcoach präsentiert. Laut Spielplan ist das direkte Aufeinandertreffen der Dynamos mit der Jahn-Elf erst für Mitte September geplant. Nun also treffen sich Dresdner und Regensburger schon zwei Monate eher. Offiziell wird man sich hier in Niederbayern natürlich aus dem Weg gehen. Obwohl das gar nicht so einfach ist bei einem Ort, der mehr Kurgäste als Einwohner hat.

Das erste Training

Das erste Training in Bad Gögging wird von gut 50 Dynamo-Fans beobachtet. Sie staunen über den grünen Teppich und fragen sich: Ist der in Dresden auch so perfekt? Da hat Uwe Neuhaus schon sein Team um sich versammelt. Die ganz eifrigen Anhänger zählen durch und kommen auf 25 Spieler. Nur 25? Wer fehlt denn da? Knapp eine halbe Stunde später kommt die Auflösung in Form von zwei Nachzüglern um die Ecke gesaust. Marcel Hilßner und Sascha Horvath hatten irgendwie die Zeit verpasst. „Die beiden sollten eine Stunde später kommen. Waren aber 30 Minuten zu früh da“, flunkert der Cheftrainer nach der Übungseinheit. Natürlich ist für die beiden „Schnarchnasen“ eine Obolus für die Mannschaftskasse fällig. Hilßner und Horvath hatten das Training kaum aufgenommen, als Marco Hartmann das Gespräch mit dem Trainer suchte und schließlich vom Rasen schlurfte. Der Kapitän laborierte zuletzt an einer Innenbanddehnung im Knie. „Reine Vorsichtsmaßnahme“, gab Uwe Neuhaus Entwarnung. Und legte sich zugleich fest: „Sowohl Hartmann als auch Hauptmann werden am Mittwoch gegen den VfB Stuttgart auf keinen Fall spielen. „Herr Neuhaus, sind Sie im Plan?“ Der Cheftrainer zögert dann und schüttelt den Kopf: „Nach den letzten Ergebnissen auf keinen Fall. Das muss ich zugeben. Aber deshalb sind wir ja auch hier, um das in dieser Woche zu ändern.“

So geht es weiter:

Am heutigen Mittwoch steht das erste Testspiel gegen den VfB Stuttgart an. Die SpVgg Unterhaching ist dann der nächste "Sparringspartner" am Samstag.