Dynamo-Trainer Uwe Neuhaus hatte sich für die Heimfahrt aus Bad Gögging noch etwas einfallen lassen. Mit den gepackten Koffern an Bord stoppte der Dynamo-Bus nach nur drei Kilometern schon wieder. In Sandharlanden, wo man normalerweise Punktspiele in der neunthöchsten Spielklasse erleben kann. Den größten Applaus erntete der Stadionsprecher im Waldstadion, als er verkündete: "Wir haben heute 1.000 Zuschauer und sind damit restlos ausverkauft!" Die gute Stimmung unter den überwiegend schwarz-gelb gekleideten Anhängern bekam in den ersten 45 Minuten einen leichten Dämpfer. Als Uwe Neuhaus in die Kabine eilte, lag seine Mannschaft gegen Drittliga-Aufsteiger Unterhaching mit 0:2 im Rückstand. Marcel Hilßner beschrieb es später so: "Der Trainer ist so deutlich geworden, wie er nach so einer Halbzeit deutlich werden muss!"

"Lektion gelernt"

Mit Wiederbeginn benötigte die Neuhaus-Elf ganze fünf Minuten, um den Rückstand in einen 3:2-Vorsprung zu verwandeln. Mit zwei Toren von Belay und einem Freistoßtreffer von Hilßner. Der kleine Äthiopier, der als Probespieler mit ins Camp reisen durfte, platzte nach dem Abpfiff fast vor Stolz. Und Hilßner musste sich auch eine Frage in eigener Sache gefallen lassen. Schließlich hatten er und Horvath das Auftakttraining in Bad Gögging verpennt. Ob er sich nun gleich am Montag einen neuen Wecker zulegen werde? "Nee, das mache ich nicht. Ich habe meine Lektion gelernt!" Und Uwe Neuhaus? Hat für die nächsten Wochen und Monate nur einen Wunsch: "Von Verletzungen verschont bleiben!" Ballas hatte es gleich zu Spielbeginn erwischt, obwohl der Abwehrspieler weiterspielen konnte. Mit Hartmann, Hauptmann und Aosman musste der Coach noch immer drei wichtige Stammkräfte ersetzen.

Siege erhalten die Freundschaft

Neuhaus weiß, dass in Kürze ein neuer Stürmer aufschlagen wird. Er weiß auch, dass es dann für Pasquale Testroet nicht einfacher wird, einen Platz in der Start-Elf zu erobern. Gegen Unterhaching bekam der Stürmer eine Denkpause verordnet. Warum eigentlich? Neuhaus: "Das war eine Reaktion auf manche Aussagen gegenüber den Medien. Sie können sich vorstellen, dass ich damit nicht einverstanden war." Bei verbalen Steilpässen in der Öffentlichkeit kann der in sich ruhende Cheftrainer ziemlich ungemütlich werden. Zumal die Doppelzimmerbesatzung mit Neuzugang Röser und Drittliga-Aufstiegsheld Testroet seine Idee gewesen sein muss. Röser aber nach den Veröffentlichungen spontan seine Sachen gepackt haben und ausgezogen sein soll. Kein Beinbruch, so etwas kommt in den besten Familien mal vor. Es zeigt, dass alle im Team eben spielen wollen, aber tatsächlich noch immer nur elf auflaufen können. Was für ein gutes Betriebsklima im Fußball am besten hilft sind laut Neuhaus: "Siege!" So gesehen war das Trainingslager in Bad Gögging ein voller Erfolg.