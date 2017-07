Kapitän Marco Hartmann knurrte nach dem Testspiel-Sieg gegen den VfB einen Dynamo-Fan an: „Du, wir sind heute noch nicht aufgestiegen! Die Saison hat noch gar nicht begonnen!“ Dem eben noch ziemlich euphorisch gestimmten Anhänger verschlug es da glatt die Sprache. Und Hartmann legte gleich noch einen nach: „Übrigens waren wir vor dem Spiel auch noch nicht abgestiegen!“ Der Fan staunte jetzt mit großen Augen und wurde vom Käpt´n sofort beruhigt: „Wir spielen wieder eine ordentliche Saison! Und dann sehen wir, was dabei rauskommt, ok?“ Wohl dem, der pädagogisch ausgebildetes und geschultes Fachpersonal an seiner Fußballfront weiß!

Für Philip Heise waren die vergangenen Tage eine wertvolle Erfahrung. Weil er nach fünf guten Monaten bei Dynamo plötzlich von anderen Dingen träumen konnte. Das gold-schwarze Trikot der „Wölfe“ und ein Vertrag in Wolverhampton lockten. Doch die langen Scheine auf der Insel kassieren nun andere, weil Dynamo-Boss Minge ein Machtwort sprach: „No way!“ Heise präsentierte sich nicht nur als fairer Verlierer, sondern gab auch erstaunlich ehrliche Einsichten. Zum Beispiel über den Anfang der Woche gedruckten Satz, im Kopf schon nicht mehr in Dresden zu sein: „Da versucht man halt auch von außen ein bißchen Druck auszuüben und Ralf Minge hatte da das Machtwort eben noch nicht gesprochen“. Guck an, so offen wird über die Gepflogenheiten der Szene selten gesprochen! Und die Kohle? „Natürlich gibt es auch ein Leben nach dem Fußball.“ Zum Schluss schloss Heise selbst den Bogen: „Vor einem halben Jahr war ich mehr oder weniger tot und bin Dynamo dankbar, mir diese Chance gegeben zu haben.“

Uwe Neuhaus wird diese Entwicklung zufrieden registriert haben. Immer wieder hatte er in den vergangenen Wochen und Monaten gefordert, dass Leistungsträger künftig von Dynamo gehalten werden müssen, wenn man höhere Ziele erreichen will. Der Coach wird sich auf Heise in der kommenden Saison hundertprozentig verlassen können. Weil er weiß, dass dieser Bursche seinen Traum verschoben, aber längst nicht aufgegeben hat. Sich dafür aber so präsentieren muss wie gegen den VfB Stuttgart. Heises Treffer wird nicht nur in der Auswahl zum „Tor des Monats“ landen. Es war auch ein Signal an seine Kameraden, endlich mit breiter Brust und mehr Mut zu agieren, was Röser und Co prompt taten. Fortsetzung erwünscht!