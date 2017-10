Dieser Mann soll für den Tod eines 35-Jährigen verantwortlich sein. Bildrechte: Polizeidirektion Dresden

Knapp eine Woche nach einer tödlichen Messerattacke in Dresden hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Die Polizei teilte mit, der gesuchte 43 Jahre alte Mann sei am Montagabend in einer Wohnung in der Leubnitzer Straße gefasst worden. Dort habe sich der Mann auf dem Balkon versteckt. Zuvor sei er aber auf dem Balkon der Nachbarwohnung gesichtet worden. In der Wohnung hielten sich zum Zeitpunkt der Festnahme drei weitere Asylbewerber auf, die jedoch auf freiem Fuß blieben.



Der Verdächtige aus Tunesien soll am 24. Oktober in einer Wohnung im Stadtteil Gorbitz auf einen 35-jährigen Deutschen eingestochen haben. Das Opfer starb drei Tage später an seinen Verletzungen. Zum Motiv der Tat gab es zunächst keine Angaben. Um den Mann aufzuspüren, hatte die Polizei die Bevölkerung um Hinweise gebeten.