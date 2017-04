Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten in eine Klinik.

Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten in eine Klinik.

Auf der Autobahn 4 in Richtung Dresden hat sich am Donnerstagnachmittag ein Unfall ereignet, bei dem ein Mann schwer verletzt wurde. Wie die Polizei mitteilte, touchierte er bei der Überfahrt von der A14 auf die A4 einen Lkw. Der Pkw mit Anhänger kam dabei ins Schleudern und überschlug sich. Der Fahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des angefahrenen Lasters setzte seine Fahrt zunächst fort. Er wurde bei Bautzen von der Polizei gestoppt und anschließend vernommen.