Bei einem Unfall auf der Autobahn 4 ist am Sonnabendmorgen ein Pkw komplett ausgebrannt. Nach Angaben der Polizei war die Fahrerin bei Wilsdruff auf einen vor ihr fahrenden Lastwagen aufgefahren. Ihr Auto geriet dabei in Brand. Die Frau konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und wurde mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Möglicherweise sei sie am Steuer eingeschlafen, so ein Polizeisprecher.