Auf der A17 bei Bad Gottleuba hat am Donnerstagmorgen ein Lkw-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug mit Anhänger verloren. Wie die Polizei mitteilte, stieß der Laster mehrmals gegen die Leitplanken und kippte um. Der Hänger wurde dabei vom Gespann getrennt und kippte ebenfalls um. Die Fahrbahn in Richtung Dresden war blockiert und zwischen Breitenau und Bad Gottleuba gesperrt. Wegen des Rückstaus wurde am Morgen der Verkehr zeitweise schon auf tschechischer Seite von der Autobahn abgeleitet.

Die Bergung des verunglückten Lasters dauerte Stunden. Bildrechte: MDR/Marko Förster