Sieben Verletzte bei Unfall auf A4

Auf der Autobahn 4 sind bei einem Auffahrunfall sieben Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte auf der Höhe der Raststätte Dresdner Tor am Sonnabendnachmittag ein Transporter offenbar plötzlich die Spur gewechselt. Ein Auto wich daraufhin aus und stieß mit einem weiteren Pkw zusammen. In dem zweiten Fahrzeug befanden sich Polizeiangaben sechs Personen, obwohl das Auto nur für fünf Insassen zugelassen war. Beide Fahrzeuge kollidierten mit einem Sattelzug und krachten in die Leitplanke. Eine Person wurde schwer verletzt, fünf weitere leicht. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Es bildete sich ein mehrere Kilometer langer Stau zwischen Wilsdruff und dem Dreieck Dresden-West. Die Polizei sucht nach dem Fahrer des Transporters, dem der Pkw-Fahrer mutmaßlich ausgewichen war. Die Polizei schätzt den Schaden nach ersten Erkenntnissen auf etwa 50.000 Euro.

