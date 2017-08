Auf der Autobahn 4 Dresden in Richtung Chemnitz hat sich am Nachmittag ein schwerer Unfall ereignet. Wie die Polizei MDR SACHSEN mitteilte, wurden fünf Personen verletzt. An dem Crash auf der Strecke zwischen Wilsdruff und dem Dreieck Nossen waren demnach sechs Fahrzeuge beteiligt. Die Unfallursache ist noch nicht bekannt. Zwischenzeitlich staute sich der Verkehr auf der Fahrbahn in Richtung Chemnitz 15 Kilometer. Inzwischen ist die Unfallstelle geräumt, der Verkehr rollt wieder - wenn auch stockend. Die Umleitungsstrecken waren am Abend ebenfalls überlastet.

Bildrechte: MDR/Roland Halkasch